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Ракурс
Росіяни поступово відступають із західних околиць Покровська

Росіяни поступово відступають із західних околиць Покровська

21 кві 2025, 13:53
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росіяни поступово відступають із західних околиць Покровська.

Про це повідомили в прес-службі ОСУВ «Хортиця».

Вони дуже активно намагалися наступати саме для того, щоб перерізати трасу з Дніпропетровської області — з Павлограда на Покровськ, у них це не вийшло. Там перелам невеличкий наступив, коли українці відбили Котлине, і зараз росіяни дуже повільно, але звідти відповзають, — повідомив речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов.

Джерело: Ракурс


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