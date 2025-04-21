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Росіяни поступово відступають із західних околиць Покровська
Росіяни поступово відступають із західних околиць Покровськаhttps://racurs.ua/ua/n205740-rosiyany-postupovo-vidstupaut-iz-zahidnyh-okolyc-pokrovska.htmlРакурс
росіяни поступово відступають із західних околиць Покровська.
Про це повідомили в прес-службі ОСУВ «Хортиця».
Вони дуже активно намагалися наступати саме для того, щоб перерізати трасу з Дніпропетровської області — з Павлограда на Покровськ, у них це не вийшло. Там перелам невеличкий наступив, коли українці відбили Котлине, і зараз росіяни дуже повільно, але звідти відповзають, — повідомив речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов.