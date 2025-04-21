Армия рф постепенно отступает с западных окрестностей Покровска

росіяни поступово відступають із західних околиць Покровська.

Про це повідомили в прес-службі ОСУВ «Хортиця».

Вони дуже активно намагалися наступати саме для того, щоб перерізати трасу з Дніпропетровської області — з Павлограда на Покровськ, у них це не вийшло. Там перелам невеличкий наступив, коли українці відбили Котлине, і зараз росіяни дуже повільно, але звідти відповзають, — повідомив речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов.