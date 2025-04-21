Олександр Сирський, фото: CinC AF of Ukraine / Facebook

https://racurs.ua/ua/n205745-vorog-namagaietsya-zahopyty-prykordonnya-sumschyny-syrskyy.html

Ракурс

Інтенсивні бойові дії тривають на Сумщині в районах поблизу державного кордону, а також на території рф.

Виконуючи наказ свого керівництва російські війська намагаються вибити українських військових з території Курщини та захопити прикордонні території Сумщини. Про це сьогодні, 21 квітня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Втім, реалізації плану агресора заважають наші частини Сил оборони України, які своїми активними діями в черговий раз зірвали наступ противника на цьому напрямку, — наголошує Сирський.

Він зазначив, що саме на цьому напрямку незадовго до Великодня зустрівся та заслухав командирів, основних посадових осіб штабів бригад, начальників родів військ, на місцях прийняв необхідні рішення щодо забезпечення бойових дій та поповнення запасів МТЗ і боєприпасів.

Сирський додав, що з командирами також обговорили перспективи розвитку та подальшого нарощування бойових можливостей українських військ, впровадження сучасних технологій і збільшення безпілотної складової у бригадах всіх типів.