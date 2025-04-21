У Нікополі жінка наступила на ворожу міну, фото: «Жіночий консорціум України»

https://racurs.ua/ua/n205751-jytelka-nikopolya-pidirvalasya-na-vorojiy-mini-ova.html

Ракурс

У Нікополі стався нещасний випадок — 62-річна жінка наступила на ворожу міну. Потерпілу госпіталізували у важкому стані.

Про це сьогодні, 21 квітня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Звертаюся до мешканців прифронтових територій. Будьте обачні. Тримайтеся подалі від підозрілих предметів. Якщо ж побачили такий — одразу викликайте поліцію або рятувальників, — наголосив він.

Лисак зазначив, що рашисти сьогодні увесь день атакували Нікопольщину, застосовуючи БПЛА та артилерію:

під ударом були райцентр, Мирівська, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська громади;

постраждали 66-річний чоловік та 63-річна жінка. Обоє лікуватимуться амбулаторно;

пошкоджені інфраструктура, фермерське господарство, сім приватних будинків, дві господарські споруди, дитячий спортмайданчик, газогони та лінія електропередач.

Також ворог вдарив по Межівській громаді Синельниківського району. Минулося без загиблих та поранених.