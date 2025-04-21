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У Нікополі жінка наступила на ворожу міну, фото: «Жіночий консорціум України»
Жителька Нікополя підірвалася на ворожій міні — ОВАhttps://racurs.ua/ua/n205751-jytelka-nikopolya-pidirvalasya-na-vorojiy-mini-ova.htmlРакурс
У Нікополі стався нещасний випадок — 62-річна жінка наступила на ворожу міну. Потерпілу госпіталізували у важкому стані.
Про це сьогодні, 21 квітня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Звертаюся до мешканців прифронтових територій. Будьте обачні. Тримайтеся подалі від підозрілих предметів. Якщо ж побачили такий — одразу викликайте поліцію або рятувальників, — наголосив він.
Лисак зазначив, що рашисти сьогодні увесь день атакували Нікопольщину, застосовуючи БПЛА та артилерію:
- під ударом були райцентр, Мирівська, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська громади;
- постраждали 66-річний чоловік та 63-річна жінка. Обоє лікуватимуться амбулаторно;
- пошкоджені інфраструктура, фермерське господарство, сім приватних будинків, дві господарські споруди, дитячий спортмайданчик, газогони та лінія електропередач.
Також ворог вдарив по Межівській громаді Синельниківського району. Минулося без загиблих та поранених.
За уточненою інформацією, через нічний обстріл КАБами Новопавлівської громади понівечена агрофірма, — додав Лисак.