ЗСУ на Покровському напрямку зупинили 61 атаку окупантів

ЗСУ на Покровському напрямку зупинили 61 атаку. Фото: Генштаб

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На фронті в Україні 22 квітня було зафіксовано 165 бойових зіткнень.

Найважча ситуація на Покровському напрямку, де захисники зупинили 61 штурмову і наступальну дію агресора. На Лиманському напрямку ворог атакував 25 разів. А на Торецькому напрямку ворог здійснив 23 атаки. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.

Російські війська також 19 разів йшли на прорив на Новопавлівському напрямку. А на Краматорському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення. Три ворожих штурми відбулося на Оріхівському напрямку.

На Куп’янському, Сіверському та Придніпровському напрямках відбулося по дві атаки окупнатів.

У Курській області рф вчора відбулося 21 боєзіткнення. Ворог завдав 27 авіаційних ударів, скинув 45 керованих бомб та здійснив 336 артилерійських обстрілів, зокрема вісім — з реактивних систем залпового вогню.

Також вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління і шість артилерійських систем противника.

Нагадаємо, 19 квітня Повітряні сили ЗСУ завдали успішного удару по місцю, з якого здійснювався запуск ударних БПЛА окупантів у районі населеного пункту Тьоткіно Курської області.