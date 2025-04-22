Рух авто обмежили на одному з КПП на кордоні з Польщею

Рух авто обмежили на одному з КПП. Фото:

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Рух автомобілів обмежили на одному з контрольно пропускних пунктів на кордоні з Польщею.

З 10.00 вівторка, 22 квітня в автомобільному пункті пропуску «Шегині» тимчасово обмежать виїзд з України для легкових автомобілів. На цьому ККП розпочалися ремонтні роботи, тому одна зі смуг на виїзд не працюватиме. Про це Державна прикордонної служби повідомила у Telgram.

22 квітня 2025 року з 10.00 у ППр «Шегині» розпочнуться ремонтно-реконструкційні роботи. Через це буде обмежено виїзд з України для легкових транспортних засобів. Зокрема одна зі смуг на виїзд не працюватиме, що може вплинути на утворення черг, — йдеться у повідомленні.

Ремонтні роботи орієнтовно триватимуть до 10 травня.

У ДПСУ закликали громадян на цей період заздалегідь планувати поїздки та, за можливості, обирати альтернативні пункти пропуску з меншою завантаженістю. Як варіанти пропонують Рава-Руську, Грушів, Угринів, Смільницю або Нижанковичі.

Нагадаємо, у Закарпатський області на кордоні України з Угорщиною відкрили пункт пропуску «Велика Паладь — Надьгодош». Цей КПП призначений для оформлення легкових автомобілів до 3,5 т.