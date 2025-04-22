Росіяни удень атакували Україну 77 дронами та понад 130 керованими авіабомбами

https://racurs.ua/ua/n205771-rosiyany-uden-atakuvaly-ukrayinu-77-dronamy-ta-ponad-130-kerovanymy-aviabombamy.html

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Українська ППО збила 38 дронів протягом дня, ще 31 ворожий безпілотник-імітатор було локаційно втрачено без негативних наслідків.

Протягом 22 квітня росіяни також випустили по території України понад 130 керованих авіабомб, одна з яких влучила у багатоповерхівку в Запоріжжі, де внаслідок цього одна людина загинула та ще 26 постраждали.

Загалом через ці ворожі атаки, окрім Запоріжжя, постраждали Харківщина та Черкащина.

Згодом місцева влада повідомила, що у Харкові кількість постраждалих зросла до 10. Водночас у Запоріжжі внаслідок російської атаки відомо про 26 поранених, серед них четверо дітей.