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Ракурс
Росіяни удень атакували Україну 77 дронами та понад 130 керованими авіабомбами

Росіяни удень атакували Україну 77 дронами та понад 130 керованими авіабомбами

22 кві 2025, 19:01
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Українська ППО збила 38 дронів протягом дня, ще 31 ворожий безпілотник-імітатор було локаційно втрачено без негативних наслідків.

Протягом 22 квітня росіяни також випустили по території України понад 130 керованих авіабомб, одна з яких влучила у багатоповерхівку в Запоріжжі, де внаслідок цього одна людина загинула та ще 26 постраждали.

Загалом через ці ворожі атаки, окрім Запоріжжя, постраждали Харківщина та Черкащина.

Згодом місцева влада повідомила, що у Харкові кількість постраждалих зросла до 10. Водночас у Запоріжжі внаслідок російської атаки відомо про 26 поранених, серед них четверо дітей.

Джерело: Ракурс


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