Україна не отримувала офіційних пропозицій щодо обміну чи відмови від територій: брифінг президента

https://racurs.ua/ua/n205773-ukrayina-ne-otrymuvala-oficiynyh-propozyciy-schodo-obminu-chy-vidmovy-vid-terytoriy-bryfing.html

Ракурс

Україна не отримувала офіційних пропозицій щодо обміну чи відмови від територій, розповів на брифінгу 22 квітня президент України Володимир Зеленський.

Він наголосив, що Київ юридично не визнає російську анексію Криму.

Нема про що говорити — це поза межами нашої Конституції. Це наша територія, територія народу України… Цього не буде, — сказав він.

Про повідомлення медіа щодо пропозиції визнати Крим російським президент сказав, що «це сигнали, це ідеї, це бачення, це можна по-різному назвати. Але це не офіційна пропозиція Україні».

Зеленський сказав, що точно не знає, чиї це пропозиції. Можливо, це бачення США, а можливо, це те, що зрозуміли американці після розмов з владіміром путіним.

Історія питання

Про те, що США запропонують визнати Крим російським і заморозити лінію фронту в рамках мирної угоди вже завтра, під час зустрічі в Лондоні, писала під час Великоднього вікенду WP із посиланням на джерела.

Видання пише, що натомість Москва зупинить бойові дії в Україні саме тоді, коли її армія має перевагу на фронті — як у чисельності військ, так і в озброєнні.

Радник президента України Володимира Зеленського зазначив, що в американських пропозиціях є деякі ідеї, з якими Київ погоджується, а з іншими ні.

Водночас союзники України очікують гарантій безпеки та програм відбудови для України в обмін на можливі територіальні компроміси, зазначає WP.

Українська делегація 17 квітня зустрілася з американцями в Парижі. Як пише WSJ, тоді американська делегація передала українській конфіденційний документ із планом врегулювання війни. У документі США пропонують припинити вогонь уздовж нинішніх ліній зіткнення та визнати Крим російським.

Видання зазначало, що Україна має дати зворотний зв’язок під час зустрічі посадовців США, України та Європи в Лондоні. Зеленський анонсував цю зустріч на середу, 23 квітня. Проте українська делегація на зустрічі в Лондоні має мандат на обговорення часткового або повного припинення вогню. Україна також готова зафіксувати, що після припинення вогню готова на переговори в будь-якому форматі. Бо тоді буде бачення, що рф готова до серйозних кроків.

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