Очільник МВС Ігор Клименко, скріншот відео

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У Святошинському районі Києва рятувальники продовжують працювати на місці російського удару по житловому будинку.

Під завалами все ще залишаються загиблі та живі мешканці. Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, повідомляє видання «Громадське».

За словами міністра, рятувальні служби вже обійшли всі квартири в пошкоджених будинках, там не виявили загиблих та поранених. Решта мешканців зруйнованого будинку залишаються під його завалами.

Ми чуємо дзвінки мобільних телефонів з-під завалів. Усе вказує, що там залишаються тіла загиблих. Можливо, й живих, — зазначи він. — Ми говоримо попередньо про пошук іще до 10 людей.

Міністр також уточнив, що внаслідок атаки загинули вісім людей — рештки тіл, які виявили на місці удару, сприйняли за дев’яту жертву. Наразі ці рештки передали на експертизу.

Клименко зазначив, що внаслідок атаки загинули дві дитини з однієї родини, однак ця інформація ще потребує додаткового підтвердження.

Наразі на місці удару працюють понад 100 рятувальників. Загалом по Києву працюють 500 рятувальників.

Клименко наголосив, що житловий будинок зруйнувала російська балістична ракета.

Джерело: «Громадське»