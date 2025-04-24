Віталій Кличко, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n205813-u-kyievi-25-kvitnya-ogolosheno-dnem-jaloby-klychko.html

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У Києві завтрашній день, 25 квітня, оголошений Днем жалоби.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Завтрашній день, 25 квітня, в Києві оголошений Днем жалоби. В памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю, — зазначив Кличко.

Російські загарбники в ніч на сьогодні здійснили чергову масовану ракетно-дронову атаку на столицю.

Кличко зазначив, що у лікарнях столиці наразі перебуває 31 людина, зокрема п’ятеро дітей.

Наразі підтверджена загибель восьми людей внаслідок нічної атаки ворога.

Щодо загиблих — остаточна інформація уточнюється. Рятувальники продовжують розбирати завали в двох пошкоджених будинках у Святошинському районі, — зазначив Кличко.

За словами мера. 77 людей звернулися за допомогою до медиків, 31 постраждалий перебуває в стаціонарах лікарень.

Загалом пошкоджено 12 будівель.