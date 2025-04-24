У Києві 25 квітня оголошено Днем жалоби — Кличкоhttps://racurs.ua/ua/n205813-u-kyievi-25-kvitnya-ogolosheno-dnem-jaloby-klychko.htmlРакурс
У Києві завтрашній день, 25 квітня, оголошений Днем жалоби.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Завтрашній день, 25 квітня, в Києві оголошений Днем жалоби. В памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю, — зазначив Кличко.
Російські загарбники в ніч на сьогодні здійснили чергову масовану ракетно-дронову атаку на столицю.
Кличко зазначив, що у лікарнях столиці наразі перебуває 31 людина, зокрема п’ятеро дітей.
Наразі підтверджена загибель восьми людей внаслідок нічної атаки ворога.
Щодо загиблих — остаточна інформація уточнюється. Рятувальники продовжують розбирати завали в двох пошкоджених будинках у Святошинському районі, — зазначив Кличко.
За словами мера. 77 людей звернулися за допомогою до медиків, 31 постраждалий перебуває в стаціонарах лікарень.
Загалом пошкоджено 12 будівель.