Україна передала Дональду Трампу свій мирний план. Фото:

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Україна та Європа узгодили спільний план врегулювання російсько-української війни.

Документ сформували на зустрічі української делегації з представниками «Коаліції охочих» у Лондоні 23 квітня. Пропозиції вже передані Сполученим Штатам Америки. Київ вказав, що Крим не може бути офіційно визнано російським і Україні потрібні чіткі гарантії безпеки. Про це повідомило видання The Telegraph.

Зазначається, що українська сторона має п’ять вимог:

Окупований Крим не повинен бути визнаний російською територією.

Чіткі гарантії безпеки як ціна за мирну угоду, в якій Україна поступиться своїми територіями, навіть тимчасово.

Повернення України в «центр світового процесу».

Попередження для США та НАТО: якщо рф збереже контроль над Кримом, то може напасти не лише на Україну, але в зоні ризику також Туреччина, Румунія та Болгарія.

Україна не згодна обмежити чисельність ЗСУ і оборонну промисловість.

Зазначається, що Київ наполягає на тому, що перший і другий пункт вказує на те, що мирна угода має бути заснована «на міжнародному праві, а не на капітуляції».

Напередодні під час візиту до ПАР президент України Володимир Зеленський заявляв, що цей документ є спільним баченням Європейського Союзу та України щодо завершення війни і він зараз, мовляв, лежить у Дональда Трампа на столі.

Офіційно наразі про ці вищевказані пункти не оголошували.

Нагадаємо, 22 березня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не отримувала офіційних пропозицій щодо обміну чи відмови від територій.

Джерело: The Telegraph