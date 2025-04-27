В ISW розповіли, яку нову тактику готує росія для наступу на Україну влітку і восени

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росія готується запроваджувати використання мотоциклів у наступальних операціях в Україні влітку і восени 2025 року.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 26 квітня.

За словами аналітиків, такий крок армії рф має компенсувати перевагу українських військових у застосуванні дронів.

Російські військові, ймовірно, розробляють тактику систематичного наступального використання мотоциклів і, можливо, готуються видати більшу кількість мотоциклів російським військовослужбовцям, які воюють в Україні, — зазначили аналітики.

Окупанти массово проводять навчання на мопедах та мотоциклах, невеликими групами, відпрацьовують маневреність та швидкість.

Така тактика штурмів дозволяє силам ворога швидко проходити «kill-zone» українських дронів. Саме це зараз значною мірою забезпечує просування ворога на сході і потребує швидких і ефективних рішень від ЗСУ.