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Біля Багатиря на Донбасі відбили атаку рашистів на 18 мотоциклах та 10 авто
Біля Багатиря на Донбасі відбили атаку рашистів на 18 мотоциклах та 10 авто (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n205873-bilya-bagatyrya-na-donbasi-vidbyly-ataku-rashystiv-na-18-motocyklah-ta-10-avto-video.htmlРакурс
Сили оборони України відбили спробу прориву російських окупантів на 18 мотоциклах та 10 машинах на село Багатир Донецької області.
Про це в суботу, 26 квітня, повідомили на сторінці тактичної групи «Вугледар» у Facebook, виклавши відповідне відео.
З четвертої ранку 26 квітня на прорив до населеного пункту Багатир на Донеччині російське командування відправило колону з 18 мотоциклів та 10 автомобілів. Втім, завдяки професійній роботі штабу з питань організації розвідки російських загарбників було завчасно виявлено, після чого по колоні противника завдали вогневе ураження.
Тісна взаємодія між бригадами, правильна організація розвідки противника та чітке управління бойовими діями, дало результат — наміри противника не здійснилися. З 18 мотоциклів було знищено 15, з 10 автомобілів — 9 уражено, а також знищено 40 ворожих піхотинців, — розповіли у ТГР «Вугледар».