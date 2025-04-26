Біля Багатиря на Донбасі відбили атаку рашистів на 18 мотоциклах та 10 авто

https://racurs.ua/ua/n205873-bilya-bagatyrya-na-donbasi-vidbyly-ataku-rashystiv-na-18-motocyklah-ta-10-avto-video.html

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Сили оборони України відбили спробу прориву російських окупантів на 18 мотоциклах та 10 машинах на село Багатир Донецької області.

Про це в суботу, 26 квітня, повідомили на сторінці тактичної групи «Вугледар» у Facebook, виклавши відповідне відео.

З четвертої ранку 26 квітня на прорив до населеного пункту Багатир на Донеччині російське командування відправило колону з 18 мотоциклів та 10 автомобілів. Втім, завдяки професійній роботі штабу з питань організації розвідки російських загарбників було завчасно виявлено, після чого по колоні противника завдали вогневе ураження.