У Білому домі та в МЗС України відреагували на нове перемир’я путіна. Фото:

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США прокоментували нове перемир’я російського диктатора володимира путіна.

Адміністрація президента Сполучених Штатів заявила, що Дональд Трамп хоче постійного припинення війни, а не триденного перемир’я. І додали, що Трамп все більше розчаровується у керівництві України та росії. Про це заявила прес-секретар Білого дому Каролін Лівітт.

Він вважає, що дедалі більше розчаровується в лідерах обох країн. Він хоче домогтися постійного припинення вогню. Наскільки я розумію, володимир путін сьогодні вранці запропонував тимчасове припинення вогню. Президент ясно дав зрозуміти, що хоче постійного припинення вогню, перш за все, щоб зупинити вбивства, припинити кровопролиття, і хоча він, як і раніше, оптимістично налаштований на укладення угоди, він також реалістичний, — зазначила вона.

Міністерство закордонних справ України також прокоментувало пропозицію Москви влаштувати перемирʼя з нагоди Дня перемоги. Глава МЗС Андрій Сибіга у соцмережі Х написав, що росія повинна негайно припинити вогонь, якщо справді хоче миру.

Навіщо чекати до 8 травня? Якщо вогонь можна припинити зараз і з будь-якої дати на 30 днів — значить, це реально, а не тільки для параду, — написав він.

Нагадаємо, 28 квітня російський диктатор володимир путін оголосив про нове перемир’я в російсько-українській війні — у дні святкування Дня перемоги. Повне припинення вогню нібито має запрацювати з півночі 8 травня і діятиме до півночі 11 травня.