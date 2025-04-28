НАК «Нафтогаз» отримав нового голову правління. Фото:

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Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» отримала нового керівника.

Наглядова рада НАК «Нафтогаз» в понеділок, 28 квітня, обрала очільника компаній «Укрнафта» та «Укртатнафта» Сергія Корецького новим головою правління компанії. Про це повідомило Forbes Ukraine із посиланням на джерело в «Нафтогазі», знайоме з деталями призначення.

Зазначається, що у фінал відбору також потрапив колишній керівник «Укргазвидобування» Олег Прохоренко.

Сергій Корецький з листопада 2022 року є очільником нафтовидобувної компанії ПАТ «Укрнафта» та «Укртатнафта». А в 2013 році він розвивав мережу заправок WOG на посаді СЕО, а в жовтні 2018 року почав розвивати власну мережу кафе під брендом Idealist Coffee.

Нагадаємо, у березні Європейський банк реконструкції і розвитку затвердив позику для НАК «Нафтогаз» у розмірі до 270 млн євро. Ці гроші мають піти на купівлю природного газу на два наступні опалювальні сезони.

Джерело: Forbes Ukraine