Дитину, яка проковтнула чотири магніти, врятували волинські медики, фото: Волинське обласне медоб'єднання захисту материнства і дитинства

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Дев’ятирічну дівчинку, яка проковтнула чотири магніти, врятували в хірургічному відділенні Волинського обласного медоб'єднання захисту материнства і дитинства.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці установи.

Зазначається, що дитину до медзакладу доправила бригада швидкої допомоги з діагнозом «гострий апендицит», проте клінічна картина не була типовою для апендициту:

після додаткових обстежень, зокрема рентгенографії, з’ясувалося, що у кишківнику дитини сторонні тіла;

під час операції лікарі виявили магніти, два з яких склеїлись між собою у різних відділах кишківника. В місці з'єднання утворився пролежень, а згодом — перфорація, внаслідок чого кишковий вміст витік у черевну порожнину.

Непросто було видалити й магніти. Їх довелося «завести» в апендикс і видалити разом із ним. Дівчинку виписали додому на 10-й день після оперативного втручання, — розповів хірург Василь Демчук.

Лікар наголошує: найбільшу небезпеку становить проковтування декількох магнітів, адже вони зчіплюються між собою, що й призводить до важких ускладнень.

У закладі зазначають, що поширеним явищем є проковтування монет дітьми — такі випадки трапляються регулярно, подекуди й до десяти на тиждень. Крім того, у квітні лікарям також довелося ендоскопічно діставати з бронхів підлітків цвях та канцелярську кнопку, а зі стравоходу дворічної дитини — натільний хрестик.