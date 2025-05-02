Це могла бути помста за 2 травня 2014 року: Стерненко про мотиви замаху на нього

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Сергій Стерненко заявив, що замах на нього, який стався напередодні, міг бути «присвячений» річниці подій 2 травня 2014 року в Одесі.

Він також звернув увагу на те, що замах на нього це не поодинокий інцидент, а «стоїть в одному ряду» з вбивствами мовознавиці Ірини Фаріон та активіста Демʼяна Ганула.

Стерненко розповів, що напередодні орендував броньований автомобіль та отримав державну охорону, оскільки вважає, що в Україні кожен активний волонтер та громадський діяч є під загрозою росіян.

У день замаху його саме супроводжувала змішана група — особистий охоронець і учасник спецпідрозділу «Альфа», який, за словами активіста, фактично, і врятував йому життя, вибивши з рук нападниці зброю.

За словами Стерненка, рішення про оренду броньованого автомобіля ухвалили після вбивства в Одесі в березні 2024 року активіста Дем’яна Ганула.

Ми розуміли, що росіяни можуть спробувати вбити і мене. Тому вживали комплекс заходів безпеки. З цією метою орендували броньоване авто, — зазначив Стерненко.

Він розповів, що під час нещодавнього замаху броня машини врятувала життя водієві — куля не пробила двері, хоча пошкодила два колеса.

Мої доходи дозволили б і купити таке авто. Але більшу частину заробітку я віддаю на військо та сам оплачую собі охорону, — наголосив Стерненко.

Того дня охорона складалася з кількох осіб: «Першим ішов мій охоронець, а третій — альфівець. Він і нейтралізував мразоту. А водій на авто повіз мене до лікарні», — додав активіст.

2 травня підозрювана у нападі на Стерненка перед судовим засіданням заявила, що не знала волонтера та не стежила за його діяльністю. Жінка раніше несудима.

Адвокат підозрюваної Юрченко розповів, що людина, якій вона цілком довіряла, запропонувала ліквідувати Стерненка, мотивуючи тим, що він нібито працює на ФСБ і прильоти по Києву — це справа його рук.

За словами сторони захисту, підозрювана проходила курси стрільби, готувалася до замаху. Скільки пострілів зробила, вона не памʼятає.

Сама підозрювана розповіла, що людина, яка спілкувалася з нею у месенджері «Вайбер», представилася співробітником СБУ. Згодом вона закохалася у нього, хоч ніколи не бачила.

Підозрюваній 2 травня обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою до 29 червня без права внесення застави, повідомляє наша кореспондентка з зали суду. Його обрали в межах підозри про замах на вбивство, їй також висунули підозру в держзраді.

Також суд зобовʼязав забезпечити надання медичної допомоги для проведення гемодіалізу.