Україна не може гарантувати безпеку іноземних делегацій, які планують відвідати парад у Москві 9 травня

https://racurs.ua/ua/n206032-ukrayina-ne-moje-garantuvaty-bezpeku-inozemnyh-delegaciy-yaki-planuut-vidvidaty-moskvu-9.html

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Україна не може гарантувати безпеку іноземних делегацій, які планують відвідати парад у Москві 9 травня.

Про це 3 травня під час спілкування зі ЗМІ заявив президент Володимир Зеленський.

Гратися для того, щоб дати мʼяку атмосферу виходу з ізоляції путіну на 9 травня, і щоб усім було комфортно, безпечно — тим лідерам, або друзям, або партнерам путіна, які приїдуть з тих чи інших причин на Кремлівську площу на 9 травня, — допомагати путіну ніхто не буде, — наголосив президент України, коментуючи пропозицію рф про триденне перемирʼя.

Влада росії може самостійно чинити будь-які провокації проти гостей і згодом звинуватити в цьому Київ. Україна не може нести відповідальність за те, що відбувається в рф. Саме це очільник українського МЗС повідомлятиме країнам.

Президент пояснив: є вид дипломатії, коли країни звертаються до України з тим, що вони їдуть на територію росії і хотіли б, щоб у цей момент було безпечно. За словами Зеленського, Київ виважено і поважно ставиться до інших країн і чує їхні запити і прохання.

Нагадаємо, у Кремлі на 9 травня чекають на візит лідерів щонайменше 20 країн. На парад мають приїхати олександр лукашенко, Сі Цзіньпін, президенти Бразилії, Куби, Венесуели, Буркіна-Фасо, лідери Вірменії, Азербайджану, Киргизстану, Казахстану та Таджикистану, Словаччини та Сербії. Російський воєнний злочинець владімір путін оголосив про триденне перемир’я з 8 по 10 травня.

Тим часом у рф місцева влада починає скасовувати паради до 9 травня через побоювання ударів Сил оборони України. Про це пише видання The Moscow Times. Губернатор Краснодарського краю Російської Федерації Веніамін Кондратьєв заявив, що в Краснодарі цього року з міркувань безпеки не проводитиметься парад.