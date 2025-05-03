Зеленський прокоментував ідею путіна про триденне "перемир'я" на 9 травня і підписану зі США ресурсну угоду

https://racurs.ua/ua/n206031-zelenskyy-prokomentuvav-ideu-putina-pro-trydenne-peremyrya-na-9-travnya-i-pidpysanu-zi-ssha.html

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ПРезидент України Володимир Зеленський назвав ідею диктатора Кремля владіміра путіна про триденне «перемир'я» на 9 травня «театральною постановкою для створення атмосфери виходу росії з ізоляції».

Він наголосив, що Україна продовжує підтримувати пропозицію США про безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів.

Чому на 30 днів? Тому що неможливо за три, п’ять, сім днів ні про що домовитися, — зауважив Зеленський під час спілкування з журналістами, пише «Інтерфакс-Україна».

Він вважає, що пропозиції путіна пов’язані з тим, що той вдає, ніби йде на зустріч сигналам, які США йому запропонували через спеціального посланця президента США Дональда Трампа Стівена Віткоффа.

Президент також наголосив, Україна не може гарантувати іншим країнам безпеку їхніх представників, які приїдуть у Москву на парад 9 травня.

Наша позиція дуже проста до всіх країн, які їхали чи їдуть на 9 травня: ми не можемо нести відповідальність за те, що відбувається на території російської федерації. Вони забезпечують вам безпеку, і тому гарантії ми вам ніякі давати не будемо. Тому що ми не знаємо, що Росія буде робити в ці дати. Вона може робити зі свого боку різні кроки: і підпали, і підриви тощо. А потім звинувачувати нас. Я вважаю, що ми повинні людям, які до нас звертаються, казати: «Ми не рекомендуємо вам з точки зору (безпеки) відвідувати рф. А якщо ви це робите — не запитуйте нас. Це ваше особисте рішення, — цитує агенція главу держави.

На думку Зеленського, підписана Україною та США 1 травня угода про корисні копалини вигідна обом сторонам.

Президент висловив переконання, що створюваний угодою фонд і сама угода щодо мінеральних ресурсів дає Україні можливість захищати майбутні інвестиції США «і віру в те, що ми побудуємо правильні економічні інвестиції».

Захищати, зокрема, протиповітряною обороною нашу землю, наших людей. І тому ми готові, щоб внеском у це були системи ППО. Я йому (Трампу — ред.) сказав про ту кількість — він мені сказав, що вони будуть над цим працювати, це не безкоштовні речі. І я хотів би мати можливість, щоб у нас був доступ до закупівлі американської зброї. Санкції, системи ППО, «мінеральна угода» і припинення вогню, — сказав президент України.

Він нагадав, що Конгрес США прийняв рішення про наданню України пакету військової допомоги в розмірі $15млрд у 2025 році, і «також є 15 млрд, які вони розбивали на 26-ий».

Питання — чи можна в 2026 рік завдяки фонду тепер вже створеному, чи можна 15 млрд 2026 року наблизити на 2025, наприклад, на другу половину, і отримати зброю на 30 млрд. 2025 і 2026, але отримати зараз. Отримати зброю і це буде вклад з американської сторони 30 млрд., а Україна буде потім свою половину віддавати потрохи, — розповів Зеленський.

Глава держави також наголосив на тому, що видобуті копалини будуть продаватися в США без мита.

З іншого боку, так як ми хочемо все-таки не бути країною сировини, це дає нам можливість не продавати кудись, а вкладати тут. І все-таки додаткову вартість мати на виробництві, не просто продавати сировину, — відзначив він.

Зеленський додав, що має надію, що Верховна Рада ратифікує угоду зі США.