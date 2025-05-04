Російська армія захопила Зелене Поле. Фото: DeepState

https://racurs.ua/ua/n206053-armiya-rf-okupuvala-zelene-pole-na-donechchyni-deepstate.html

Ракурс

Армія російської федерації здобула деякі успіхи на фронті в Україні.

Противник окупував село Зелене Поле Волноваського району Донецької області. Також загони загальників змогли просунутися в районах Нового та Новомихайлівки. Про це аналітичний проект DeepState 4 травня повідомив у Telegram.

Ворог окупував Зелене Поле, а також просунувся біля Нового та Новомихайлівки, — йдеться у повідомленні.

Водночас у зведенні Генерального штабу ЗСУ за 4 травня поінформували, що на Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 68 штурмових та наступальних дій. Окупанти намагалися просунутися вперед у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Зелене Поле, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Шевченко, Олександропіль, Котлине, Новосергіївка, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка та в напрямку Романівки, Малинівки, Нової Полтавки, Миролюбівки, Олексіївки.

Бої досі не вщухли в 15 локаціях. Попередньо відомо, що на цих ділянках фронту ЗСУ ліквідували 36 та поранили 39 окупантів, знищили автомобіль, два мотоцикли й два БпЛА противника.

Нагадаємо, в DeepState інформували, що росіяни просунулися в селі Успенівка Покровської міської громади Покровського району й мали успіхи біля селища Котлярівка Покровського району та селища Роздольне Волноваського району.