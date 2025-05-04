Збиття російської ракети, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n206063-dva-roky-tomu-zbyly-pershyy-kyndjal-povitryani-syly-video.html

Ракурс

Військові підрозділу 96-ї зенітної ракетної Київської бригади повітряного командування «Центр» два роки тому — 4 травня 2023 року — знищили гіперзвукову балістичну ракету «Кинджал».

Повітряні сили ЗСУ опублікували відео, у котрому розповідаються обставини події.

За словами оператора ЗРК Patriot, який тоді збив «Кинджал», він та його колеги тоді не знали, що Київ атакує саме ця ракета.

В той момент ми бачили на екрані, що це балістика, але ми спочатку думали, що це був просто «Іскандер», — розповів він. — А вже коли знайшли уламки, тоді вже ми самі дізналися, що це був «Кинджал».