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Збиття російської ракети, скріншот відео
Два роки тому збили перший «Кинджал» — Повітряні сили (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n206063-dva-roky-tomu-zbyly-pershyy-kyndjal-povitryani-syly-video.htmlРакурс
Військові підрозділу 96-ї зенітної ракетної Київської бригади повітряного командування «Центр» два роки тому — 4 травня 2023 року — знищили гіперзвукову балістичну ракету «Кинджал».
Повітряні сили ЗСУ опублікували відео, у котрому розповідаються обставини події.
За словами оператора ЗРК Patriot, який тоді збив «Кинджал», він та його колеги тоді не знали, що Київ атакує саме ця ракета.
В той момент ми бачили на екрані, що це балістика, але ми спочатку думали, що це був просто «Іскандер», — розповів він. — А вже коли знайшли уламки, тоді вже ми самі дізналися, що це був «Кинджал».
Всі раділи, всі один одного вітали… росія говорила, що «Кинджал» неможливо збити, але виявилося, що все можна збивати і все збивається, — додав він. — Це було вперше у світі, коли збили гіперзвукову балістичну ракету.