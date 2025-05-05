Низка російських областей були атаковані безпілотниками. Фото:

https://racurs.ua/ua/n206069-rosiyski-mista-vnochi-zaznaly-ataky-bezpilotnykiv-video.html

Ракурс

Країна-агресор росія у ніч на 5 травня була атакована безпілотниками.

Зокрема, у Воронежі заявляли про атаку дронів на місто. Місцеві жителі повідомляли про яскраві спалахи в небі та про тремтіння вікон у будинках неподалік місця падіння дронів. У регіоні попередньо оголосили загрозу атаки БпЛА. Про це повідомили російські ЗМІ.

У московських аеропортах «Внуково» та «Домодєдово» через загрозу безпілотників запроваджували режим «Килим». Літаки не приймали й не випускали.

Протиповітряна оборона працювала у місті Подольськ Московської області, де місцеві жителі нарахували шість вибухів.

Мер Москви Сергій Собянін заявив про збиття чотирьох дронів, які летіли на російську столицю. Традиційно наголосив про «відсутність» руйнувань і постраждалих.

Міноборони росії відзвітувало про начебто збиття цієї ночі 26 дронів:

у Брянській області — 17 безпілотників,

у Калузькій області — 5 безпілотників,

у Московській області — 4 безпілотники.

Нагадаємо, у Брянській області росії 4 травня був атакований завод «Стріла», який виготовляє електроніку для російської армії. Попередньо відомо про пошкоджені виробничі цехи, адміністративну будівлю та склад. Виникла серйозна пожежа.