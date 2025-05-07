Джей Ді Венс заявив, що росія вимагає занадто багато під час мирних переговорів. Фото:

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Країна-агресор росія вимагає «занадто багато» під час мирних переговорів щодо війни в Україні.

Сполучені Штати Америки зараз прагнуть, щоб росія та Україна провели прямі переговори між собою. Ці перемовини, вважають у Вашингтоні, мають стати наступним кроком у досягненні миру. Про це віце-президент США Джей Ді Венс заявив під час Мюнхенської зустрічі лідерів у Вашингтоні, передає «Громадське».

Крок, який ми хочемо зробити прямо зараз, — це щоб як росіяни, так і українці домовилися про деякі основні принципи для проведення розмови […] Це дуже важливо для росіян та українців — почати говорити одне з одним, — зазначив він.

Венс додав, що не може сказати про те, що Кремль не зацікавлений у досягненні мирної угоди, але він висунув низку вимог для завершення війни, яких «занадто багато». Представники Києва, за словами віце-президента, також передали «аркуш паперу в наші руки» зі своїми вимогами для досягнення миру.

Посадовець наголосив, що «існує велика прірва між тим, де знаходяться українці та росіяни».

Нагадаємо, спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що Україна запропонувала створити 30-кілометрову демілітаризовану зону навколо фронту — українські та російські війська повинні будуть відійти на 15 км від лінії зіткнення. Контролювати цю зону може «Коаліція охочих».

Джерело: «Громадське»