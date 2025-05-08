ЗСУ отримали наказ стріляти лише у відповідь. Фото:

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Збройні сили України мають розпорядження відкривати вогонь у відповідь на обстріли окупантів під час «режиму тиші»

Так, у бригаді, яка воює в Херсонській області, низка бійців розповіли, що отримала наказ відкривати вогонь у відповідь. Однак з початку так званого перемир’я в їхній смузі працюють російські FPV-дрони. Про це повідомило «Суспільне» із посиланням на неназваних військових з трьох підрозділів ЗСУ.

А ще один український підрозділ, який працює на півдні, також підтвердив це розпорядження. Військові розповіли, що з опівночі позиційні бої не припинялись. Росіяни задіюють ударні БпЛА та артилерію для обстрілів позицій захисників.

Противник порушує режими припинення вогню, який сам оголосив, на Херсонщині. Ми працюємо у відповідь, — розповіли військові з цього підрозділу.

А в бригаді, яка веде бойові дії на Покровському напрямку, поінформували, що мають розпорядження стріляти лише у відповідь у випадку порушення режиму тиші. Такий же ж наказ був оголошений і під час «великоднього перемир’я».

Однак на цій ділянці фронту з початку доби зафіксували понад 10 випадків порушення режиму тиші з боку російської армії. Ворог б'є з артилерії та скидає боєприпаси з дронів.

Нагадаємо, сьогодні опівночі росія заявила про початок дії режиму припинення вогню з Україною строком на три дні. Країна-агресор 8 травня не запускала по Україні ракет або ударних дронів.

Однак упродовж ночі ворог активізував удари тактичною авіацією із застосуванням керованих авіабомб по Сумській області. Внаслідок обстрілів загинула цивільна особа.

А в Харківській області окупанти вдарили дроном по автомобілю з цивільними в районі Великих Проходів на Харківщині. Постраждали троє жінок, які розраховували на оголошене Москвою «перемиря», щоб посадити картоплю.

Джерело: «Суспільне»