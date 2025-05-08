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Ракурс
Зеленський пройшовся Хрещатиком. Скріншот з відео

П’яний чоловік намагався прорватися до Зеленського на Хрещатику (ВІДЕО)

8 тра 2025, 12:51
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Президент Володимир Зеленський на Хрещатику записав відеозвернення до Дня пам’яті та перемоги над нацизмом.

Під час запису відео стався курйозний інцидент — до глави держави намагався прорватися нетверезий чоловік, який назвав себе «депутатом». Охорона президента зреагувала на це й перекрила невідомому прохід. Про це 8 травня повідомив Telegram-канал «Київський Двіж».

На кадрах видно, що чоловік обурився через дії президентської охорони. А його товариш, голос якого чути за кадром, почав вибачатися за його поведінку.

Ти що, дурень? Президент іде, — звернувся він до свого знайомого.

А той на це відповів: «а я депутат!».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський пройшовся Хрещатиком до Майдану Незалежності в Києві й записав відео з нагоди Днья пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Джерело: Ракурс


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