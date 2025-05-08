Російський БпЛА влучив в авто з трьома жінками. Фото: прокуратура

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Російський дрон атакував автомобіль з цивільними на Харківщині.

У четвер вранці, 8 травня, російські військові вдарили FPV-дроном по цивільному автомобілю Renault Sandero, який рухався по дорозі біля села Великі Проходи Харківського району. Постраждали три жінки віком 18, 30 і 58 років, яких госпіталізували з уламковими пораненнями. Про це Харківська обласна прокуратура повідомила у Telegram.

Правоохоронці вже зібрали докази та розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину — ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

А керівник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко розповів «Суспільному», що жінки їхали садити картоплю, бо гадали, що російські окупанти дотримуватимуться оголошеного диктатором володимиром путіном перемир’я.

Жінки думали, що «перемир'я», можна посадити картоплю, виїхати на город. Поїхали садити картоплю і на дорозі, на під’їзді до селища, отримали FPV-дроном удар в машину. Опинилися у лікарні. На щастя, живі. Лікарі надали допомогу. В двох легкі, однієї — середньої тяжкості, — розповів чиновник.

Нагадаємо, сьогодні опівночі росія заявила про початок дії режиму припинення вогню з Україною строком на три дні. Країна-агресор 8 травня не запускала по Україні ракет або ударних дронів, але упродовж ночі активізувала удари тактичною авіацією із застосуванням керованих авіабомб по Сумській області. Внаслідок обстрілів загинула цивільна особа.