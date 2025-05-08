Пожежа на заводі «Камаз» у Татарстані. Фото: РосЗМІ

https://racurs.ua/ua/n206149-velyka-pojeja-vynykla-na-zavodi-kamaz-u-rosiyskomu-tatarstani.html

Ракурс

Сильна пожежа поблизу заводу «Камаз» сталася 8 травня у російському Татарстані.

Жителі Набережних Челнів, де й розташоване підприємство, стали свідками сильного задимлення. Попередньо відомо, що пожеж виникла на Камському автомобільному заводі. Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ.

За інформацією соцмереж, дим видно з різних районів міста. Офіційно місцева влада не давала коментарів про причини загоряння.

Напередодні на території республіки Татарстан оголошували повітряну тривогу у зв’язку з атакою БпЛА. Однак наразі невідомо, чи пов’язана пожежа на території заводу з нальотом безпілотників.

Як відомо, Камський автомобільний завод — це найбільший в росії виробник вантажних, легкових автомобілів, тракторів та комплектуючих. Головні виробничі потужності «КамАЗу» розміщені в місті Набережні Челни.

Нагадаємо, у ніч на 7 травня далекобійні дрони СБУ вдарили по двох військових заводах у Московській та Тульській областях — «Базальту» та «Сплаву». Перше підприємство вважається головним в росії з виготовлення озброєння і боєприпасів для усіх родів військ, а на другому заводі проектують і розробляють реактивні системи залпового вогню і патрони.