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Ракурс
Павлу Петриченку, командиру взводу розвідки 59 ОШБр, надали звання Героя України посмертно ⠀

Павлу Петриченку, командиру взводу розвідки 59 ОШБр, надали звання Героя України посмертно ⠀

8 тра 2025, 15:08
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Павлу Петриченку, головному сержанту ЗСУ та командиру взводу розвідки 59 ОШБр, надали звання Героя України посмертно. ⠀

Петриченко похований у Києві на Аскольдовый могилі.

15 квітня 2024 року громадський діяч, волонтер і військовий Павло Петриченко загинув, захищаючи українську незалежність.

Моя основна думка і бажання — зберегти державність, суверенітет, — говорив Павло в інтерв’ю ҐРУНТу 24 серпня 2022 року.

Павло настільки випереджав свій час, що результати його героїзму і роботи у цивільному житті ми бачитимемо ще далеко у майбутньому, — ділиться голова комунікацій ҐРУНТа Меланія Подоляк.

Петриченку належать такі слова:

Я не бачу іншого виходу, ніж триматись до талого. Бо у війні дуже часто на полі бою вирішує дух. Якщо у вас є дух, ви стоїте. У нашій війні з росією може статись так: якщо ми будемо жать, не здаватись — вони можуть посипатись.

Джерело: Ракурс


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