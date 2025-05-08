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Павлу Петриченку, командиру взводу розвідки 59 ОШБр, надали звання Героя України посмертно ⠀
Павлу Петриченку, командиру взводу розвідки 59 ОШБр, надали звання Героя України посмертно ⠀https://racurs.ua/ua/n206155-pavlu-petrychenku-komandyru-vzvodu-rozvidky-59-oshbr-nadaly-zvannya-geroya-ukrayiny-posmertno.htmlРакурс
Павлу Петриченку, головному сержанту ЗСУ та командиру взводу розвідки 59 ОШБр, надали звання Героя України посмертно. ⠀
Петриченко похований у Києві на Аскольдовый могилі.
15 квітня 2024 року громадський діяч, волонтер і військовий Павло Петриченко загинув, захищаючи українську незалежність.
Моя основна думка і бажання — зберегти державність, суверенітет, — говорив Павло в інтерв’ю ҐРУНТу 24 серпня 2022 року.
Павло настільки випереджав свій час, що результати його героїзму і роботи у цивільному житті ми бачитимемо ще далеко у майбутньому, — ділиться голова комунікацій ҐРУНТа Меланія Подоляк.
Петриченку належать такі слова:
Я не бачу іншого виходу, ніж триматись до талого. Бо у війні дуже часто на полі бою вирішує дух. Якщо у вас є дух, ви стоїте. У нашій війні з росією може статись так: якщо ми будемо жать, не здаватись — вони можуть посипатись.