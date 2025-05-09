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Ракурс
У Варшаві встановили скульптуру путіна. Фото:

Скандальну скульптуру путіна встановили у Варшаві (ФОТО)

9 тра 2025, 11:24
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Скандальна скульптура російського диктатора володимира путіна з’явилася у Варшаві.

Неподалік входу до цвинтаря радянський солдатів встановили антивоєнну скульптуру із зображенням путіна. Висота монументу становить понад два метри. Її презентував сам автор, литовський митець Мартинас Гаубас, разом з громадською ініціативою «Євромайдан-Варшава». Про це представник організації Наталка Панченко повідомила у Facebook.

За її словами, місце проведення виставки було проведене не випадково, бо щороку перед пам’ятником радянським солдатам посол росії у Польщі кладе квіти. А активісти намагаються зупиняти ці спроби.

Ми приходимо сюди, щоб правда була голоснішою за пропаганду та щоб показати всьому світові і самим терористам реальність, у якій росія — терористична країна, — зазначають вони.

У Варшаві встановили скульптуру путіна. Фото: Наталка Панченко у Facebook

Нагадаємо, у 2024 році в Запоріжжі на аукціон виставили найбільший в Україні бронзовий пам’ятник Володимиру Леніну. Отримані кошти обіцяли спрямувати на ЗСУ.

Джерело: Ракурс


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