В Україні відбулося 193 бойових зіткнення. Фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n206174-peremyr-ya-putina-genshtab-zsu-zayavyv-pro-mayje-200-boyiv-na-fronti.html

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На фронті в Україні протягом минулої доби було зафіксовано 193 бойових зіткнення.

У ході так званого перемир’я окупанти завдали по позиціях Сил оборони та населених пунктах одного ракетного та 18 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 32 КАБи. Крім цього, противник здійснив майже 4 тис. обстрілів, з них 67 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2 тис. 659 дронів-камікадзе. Про це Генеральний штаб ЗСУ 9 травня повідомив у Facebook.

Натомість українські авіація, ракетні війська та артилерія уразили 16 районів зосередження особового складу та техніки росіян, два пункти управління, п’ять артилерійських засобів, склад зберігання військових запасів та чотири інші важливі об'єкти ворога.

На фронті найгарячіша ситуація спостерігається на Покровському напрямку, де захисники зупинили 71 штурмову дію агресора. На Новопавлівському напрямку ЗСУ відбили 28 атак противника, а 27 — на Лиманському. Також росіяни штурмували на Харківському, Куп’янському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

У Курській області підрозділи української армії відбили 19 атак російських загарбників. У цьому регіоні ворог завдав дев’ять авіаційних ударів із застосуванням 17 керованих бомб, а також здійснив 274 артилерійських обстріли.

Нагадаємо, напередодні «Суспільне» із посиланням на неназваних військових з трьох підрозділів ЗСУ поінформувало, що Збройні сили України мають розпорядження відкривати вогонь у відповідь на обстріли окупантів під час «режиму тиші».