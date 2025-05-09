Міністри ЄС у Львові вшанували пам’ять полеглих захисників. Фото: Кая Каллас

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Міністри закордонних справ з країн Євросоюзу 9 травня прибули до Львова.

Очільники дипломатичних відомств відвідали місто з нагоди Дня Європи. Вони, зокрема, вшановували пам’ять полеглих українських воїнів. Про це глава європейської дипломатії Кая Каллас повідомила у соціальних мережах.

Сьогодні ми святкуємо День Європи разом з Україною та її народом. Бо в сім’ї діляться і радощами, і труднощами. Разом з міністрами закордонних справ ми єдині з Україною заради міцного миру. За майбутнє, в яке ми віримо, — зазначила вона.

Очільник МЗС Етсонії Маргус Тсахкна зазначив, що європейська підтримка України «непохитна», й пообіцяв, що росія притягнуть до відповідальності за свою агресію.

Також у складі іноземної делегації були голова МЗС Латвії Байба Браже та новий міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль.

У Львові 9 травня запланована неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС, під час якого мають оголосити про створення спеціального трибуналу для російського диктатора володимира путіна та топ-посадовців рф за організацію вторгнення в Україну.

Нагадаємо, 8 травня президент Володимир Зеленський у День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні звернувся до українців. Глава держави пройшовся Хрещатиком до Майдану Незалежності в Києві і розповів про різницю між життям на у столиці та військовим парадом на Красній площі в Москві.