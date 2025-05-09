Естонія на кордоні з росією вивісила плакат путіна\Гітлера. Фото:

https://racurs.ua/ua/n206180-estoniya-na-kordoni-z-rosiieu-vyvisyla-plakat-zi-zlochyncem-putlerom-foto.html

Ракурс

Естонія на кордоні з росією вивісила плакат з російським диктатором володимиром путіним.

Музей Нарви, який від країни-терористки відділяє лише однойменна річка річка, робить це з 2023 року, розмістила на стіні Нарвського замку плакат, який порівнює путіна з лідером нацистської Німеччини Адольфом Гітлером. Про це 9 травня повідомляє ERR.

На плакаті, який вивісили у бік країни-агресора, міститься напис: «путлер — воєнний злочинець».

Як розповіла директор Нарвського музею Марія Сморжевських-Смирнова, цей меседж є нагадуванням про повномасштабну війну в Україні.

Сьогодні, в день Європи, ми відзначаємо мир і свободу… Разом з тим, поруч з нами четвертий рік триває повномасштабна війна, яку розв’язав путін. Ми називаємо диктатора диктатором, воєнні злочини — воєнними злочинами, — розповіла вона.

Як відомо, 9 травня в рф відзначають Дня Перемоги. Традиційно ці святкування супроводжуються пропагандистськими заходами, зокрема військовими парадами й концертами. У попередні роки росіяни на своєму березі Нарви встановлювали великі екрани, звернені до Естонії, на яких транслювався парад.

Нагадаємо, сьогодні у Варшаві неподалік входу до цвинтаря радянських солдатів встановили понад двометрову антивоєнна скульптуру, яка присвячена російському диктатору володимиру путіну.

Джерело: ERR