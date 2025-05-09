Пам'ятник Сталіну в окупованому Мелітополі. Фото: соцмережі

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Ракурс

Пам’ятник Йосипу Сталіну з’явився в окупованому Мелітополі Запорізької області.

Російські загальники встановили цей монумент радянському диктатору до Дня перемоги у Другій світовій війні. На відкритті виступив російський ставленик і місцевий «депутат» Олег Слюсаренко. На захід привели учнів місцевої школи, які поклали квіти до памʼятника Сталіну. Про це 9 травня повідомило «Громадське», а також Комуністична партія російської федерації.

Організатору та натхненнику перемоги радянського народу над німецько-фашистськими загарбниками, генералісимусу Радянського Союзу Йосипу Віссаріоновичу Сталіну від вдячних нащадків, — такий напис ініціатори розмістили на монументі.

Зазначається, що пам’ятник Сталіну встановили після погодження представників окупаційної влади Мелітополя.

Як відомо, радянська влада на чолі з диктатором Йосипом Сталіним влаштувала в Україні Голодомор 1932−1933 років. Цей геноцид українського народу, який вже визнали безліч країн світу, призвів до загибелі мільйонів людей.

Нагадаємо, 9 травня у Варшаві неподалік входу до цвинтаря радянських солдатів встановили понад двометрову антивоєнну скульптуру, яка присвячена російському диктатору володимиру путіну.