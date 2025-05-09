рф збільшила темпи виробництва ракет «Іскандер». Фото:

https://racurs.ua/ua/n206178-rosiya-pochala-vygotovlyaty-rakety-z-nadzvychaynou-shvydkistu-the-economist.html

Ракурс

Країна-агресор росія збільшила темпи виробництва крилатих ракет.

Наразі «оборонка» рф виробляє боєприпаси «з надзвичайною швидкістю» — понад 1 тис. 400 балістичних ракет «Іскандер» на рік, а також 500 крилатих ракет Х-101 на рік. Про це повідомило видання The Economist із посиланням на оцінку України і звіт Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень.

Зазначається, що ситуація в інших галузях російського оборонно-промислового комплексу не найкраща, бо поточні темпи виробництва нестійкі. Росіяни можуть виготовити на рік 1 тис. 500 — 2 тис. танків та 3 тис. бойових броньованих машин. Однак тільки 10−15% цієї техніки є новою. Решта — це відновлена техніка зі старих радянських запасів. Та й ці ресурси можуть вичерпатися до 2026 року, якщо нинішні темпи втрат армії рф на фронті збережуться.

Ці цифри ЗМІ наводить у контексті оцінки можливого російського наступу на країни НАТО. The Economist пише, що поки війна в Україні триває, у країни-агресора не буде вільних наземних військ, щоб становити серйозну загрозу Північноатлантичному альянсу.

Але навіть якщо буде підписано угоду про припинення вогню, Росії буде важко відволікти велику кількість військ, бо це може дозволити Україні повернути собі територію, — зазначають аналітики.

Нагадаємо, у квітні міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін заявляв, що в 2024 році українська «оборонка» збільшила виробництво крилатих ракет у вісім разів, в порівнянні із 2023 роком. І якщо раніше Україна могла виготовляти лише ракети «Нептун», то в минулому році з’явилося «дуже багато нових виробів, які забезпечили збільшення обсягу виробництва у вісім разів, в порівнянні з 2023 роком».

Джерело: The Economist