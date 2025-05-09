Колегія 11 судів постановила виплатити “Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода” заборговані 12 млн доларів

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У США колегія з 11 суддів апеляційного суду постановила, що Агентство США з глобальних медіа (USAGM) має виділити медіакорпорації «Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода» фінансування на квітень, затверджене раніше Конгресом США. Йдеться про 12 млн дол.

Дональд Трамп 14 березня підписав указ, який скорочує роботу семи державних установ, зокрема й USAGM — агентства, що відповідає за іномовлення. Воно опікується такими медіа, як «Голос Америки» та «Радіо Свобода».

У березні USAGM — організація, яка опікується «Радіо Свобода» — оголосила про заморожування приблизно 75 мільйонів доларів, уже виділених на фінансування діяльності медіакорпорації Конгресом на нинішній фінансовий рік — до кінця вересня 2025 року.

Але американський суд зобовʼязав поновити це фінансування. Пізніше федеральний апеляційний суд заблокував рішення щодо «Голосу Америки».