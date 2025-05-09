Мексика подала до суду на Гугл через перейменування Мексиканської затоки

https://racurs.ua/ua/n206190-meksyka-podala-do-sudu-na-gugl-cherez-pereymenuvannya-meksykanskoyi-zatoky.html

Ракурс

Мексика подає до суду на Гугл (Google) — усе через перейменування Мексиканської затоки для користувачів зі США.

За словами президентки Мексики Клаудії Шейнбаум, позов уже подано, хоча вона не уточнила, коли саме це зробили та який суд розглядатиме справу

У Google Maps користувачі зі Штатів бачать назву Мексиканської затоки як Американська затока. У Мексиці кажуть, що указ Трампа стосується лише тієї частини континентального шельфу, що належить США, а не всього.

Шейнбаум раніше пропонувала назвати Сполучені Штати América Mexicana, тобто Мексиканська Америка, як це було на мапах 1848 року.