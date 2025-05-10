Система ППО RAVEN, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n206209-minoborony-brytaniyi-pokazalo-systemu-ppo-yaku-taiemno-rozrobyly-dlya-zahystu-ukrayinskyh-mist.html

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Міністерство оборони Великої Британії опублікувало відео про систему протиповітряної оборони RAVEN, яку наприкінці 2022 року передали Україні.

На відео полковник Оллі Тодд розповів про шлях створення цієї оригінальної системи ППО, яка пройшла шлях від ідеї до двох повнофункціональних систем в руках українців всього за три місяці.

RAVEN належить до категорії FrankenSAM — систем ППО, в основі яких — пристосування наявних авіаційних ракет до запуску з наземних пускових установок.

Вона використовує застарілі ракети класу «повітря-повітря» ASRAAM малої дальності, які були перепрофільовані на високомобільні транспортні засоби для захисту українських міст і критично важливої інфраструктури від крилатих ракет і ударних безпілотників.

Зазначається, що розробницька група діяла в умовах суворої оперативної безпеки наприкінці 2022 року, успішно випробувавши систему біля узбережжя Південного Уельсу.

До початку 2023 року Україні було передано вісім систем RAVEN разом з майже 150 ракетами. Загалом до цього часу було доставлено понад 400 ракет. За словами Тодда, успішність збиття цілей перевищує 70%.

Полковник зазначив, що у 2022 році процес від розробки концепту системи до її передачі зайняв усього три місяці.

RAVEN складається з двох пускових для ракет ASRAAM, які встановлюються на вантажівці SupaCat HMT 600. Системою можна управляти як зсередини транспорту, так і віддалено — на відстані до 50 м.