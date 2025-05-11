Туреччина готова прийняти переговори України та рф. Фото:

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Туреччина готова прийняти мирні переговори між Україною та росією.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у неділю, 11 травня, провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Обидва лідери обговорили двосторонні відносини між Туреччиною та Францією, регіональні та глобальні питання, включаючи війну росії проти України. Про це повідомила адміністрація турецького президента.

Ердоган у ході розмови наголосив, що Туреччина готова сприяти миру, зокрема провести переговори. Також він заявив Макрону про «важливість продовження співпраці у делікатно реалізованих процесах початку постійних мирних переговорів між Україною та рф».

Президент Ердоган заявив під час зустрічі, що на шляху до припинення війни між Україною та росією досягнуто історичного поворотного моменту, що цією можливістю слід скористатися, і що Туреччина готова зробити все можливе, включаючи проведення переговорів, для забезпечення припинення вогню та тривалого миру, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 11 травня російський диктатор володимир путін заявив, що готовий відновити прямі переговори без попередніх умов, які планують провести 15 травня у Стамбулі. Також він знову звинуватив Україну у порушенні «перемир'я».

У відповідь президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів, однак лише після повного і всеосяжного припинення вогню, яке має розпочатися з 12 травня.

Після нічного виступу путіна президент США Дональд Трамп заявив про «потенційно великий день» для України та рф та про завершення війни.