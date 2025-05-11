Світові лідери прокоментували пропозицію путіна про переговори у Стамбулі

Коаліція охочих. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n206231-svitovi-lidery-prokomentuvaly-propozyciu-putina-pro-peregovory-u-stambuli.html

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Лідери світу відреагували на пропозицію володимира путіна про переговори у Стамбулі.

Союзники України переконані, що спочатку потрібно запровадити повне припинення вогню, а вже потім проводити реальні перемовини між рф та Україною. Зокрема, такого підходу дотримується президент США Дональд Трамп. Про це спеціальний представник США з питань України Кіт Келлог повідомив у соцмережі Х.

Спершу має бути припинення вогню, а вже потім — мирні переговори, — йдеться у повідомленні.

Низка лідерів Європи також відреагували на пропозицію путіна щодо переговорів у Стамбулі.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц написав у соціальній мережі Х очікує, що спершу Москва має погодитися на припинення вогню, а тоді вже будуть реальні перемовини.

Президент Франції Еммануель Макрон наголосив, що «поки говорить зброя, не може бути переговорів».

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск написав в соцмережі Х, що світ чекає на одностайне рішення про негайне і безумовне припинення вогню.

Нагадаємо, у ніч на 11 травня російський диктатор володимир путін заявив, що готовий відновити прямі переговори без попередніх умов, які планують провести 15 травня у Стамбулі. Також він знову звинуватив Україну у порушенні «перемир'я».

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Туреччина готова сприяти миру, зокрема й у проведенні переговорів.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова до переговорів, однак лише після повного і всеосяжного припинення вогню, яке має розпочатися з 12 травня.