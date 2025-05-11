«Укрзалізниця» назвала потяги іменами залізничниць. Фото: УЗ

https://racurs.ua/ua/n206232-ukrzaliznycya-prysvyatyla-imena-poyizdiv-materyam-biyciv-zsu.html

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«Укрзалізниця» назвала потяги іменами залізничниць, чиї діти захищають Україну.

До Дня матері низку поїздів назвали іменами залізничниць, чиї діти стали на захист держави. Серед них є, зокрема, загиблі та полонені оборонці України. Про це 11 травня прес-служба УЗ повідомила у Telegram.

На честь Дня матері всі поїзди Укрзалізниці, які сьогодні курсують країною, отримали імена залізничниць, чиї діти захищають всіх українців в лавах Сил оборони України; тих, хто віддав своє життя; тих, хто перебуває в полоні… Поїзди-присвяти сьогодні прямуватимуть країною, нагадуючи про силу та відданість українських матерів. Ці рейси — подяка від залізничників за любов матерів, що рухає нас уперед навіть у найтемніші часи, — йдеться у повідомленні.

Як відомо, День матері в Україні відзначається щорічно у другу неділю травня. У 2025 році ця дата випала на 11 день місяця.

Нагадаємо, на початку травня «Укрзалізниця» поповнила свій рухомий склад шістьма новими плацкартними вагонами на 58 місць кожен. Вони побудовані Крюківським вагонобудівним заводом вагони. Це перша в історії незалежної України закупівля саме плацкартних вагонів.