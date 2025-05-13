рф готується до переговорів у Стамбулі, але не каже хто на них поїде

https://racurs.ua/ua/n206270-rf-gotuietsya-do-peregovoriv-u-stambuli-ale-ne-kaje-hto-na-nyh-poyide.html

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рф продовжує готуватися до переговорів у Стамбулі. Кремль оголосить про те, хто представлятиме рф на переговорах з Україною, щойно владімір путін вважатиме це за потрібне, заявив 13 травня речник московського диктатора Дмитрій Пєсков для пропагандистів з «РІА Новості». Підхід Європи до питання України спрямований на продовження війни та контрастує з підходом Москви та Вашингтона. Європа цілком і повністю посідає бік України і не може претендувати на збалансований підхід у переговорному процесі, — сказав Пєсков. На потенційних переговорах у Стамбулі Володимир Зеленський говоритиме тільки з диктатором владіміром путіним, а не іншими російськими посадовцями. Про це в ефірі The Breakfast Show заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Ухвалити рішення про продовження війни або зупинення війни може лише путін, — зазначив Подоляк.

Він також додав, що зустрічі на нижчому рівні не мають сенсу.

Раніше у Кремлі заявили, що з росією не можна розмовляти мовою ультиматумів.

Це сталося після того, як 12 травня в уряді Німеччини заявили, що якщо до кінця понеділка в Україні не буде встановлене перемир’я, тоді Берлін спільно з європейськими партнерами розпочне процес підготовки нових санкцій проти рф.