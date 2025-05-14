У Донецькій області розширили зону примусової евакуації. Фото: ОВА

https://racurs.ua/ua/n206305-zonu-prymusovoyi-evakuaciyi-rodyn-z-ditmy-rozshyryly-na-donechchyni.html

Ракурс

Зону примусової евакуації сімей з дітьми розширили в Донецькій області.

Влада регіону 13 травня ухвалила рішення про евакуацію не тільки з Дружківської громади, а й Лиманської та багатьох інших громад, «які наближені до лінії фронту і які ворог обстрілює майже щодня». У цих громадах знаходиться «величезна кількість людей», а також проживають діти. Про це глава Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив в ефірі телемарафону.

За його словами, в Олексієво-Дружківці наразі перебуває близько 40 дітей. Ситуацію в регіоні він вважає «найскладнішою», бо лише за добу армія рф обстріляла населені пункти понад 2 тис. 600 разів. Сильно ворог б'є по Костянтинівці, Мирнограду, Покровську та Дружківці. Внаслідок обстрілів загинули двоє осіб, а семеро дістали поранення.

Під обстрілами майже вся область. Для того, щоб зберегти життя наших людей і дітей було ухвалене це рішення, — зазначив Філашкін.

Нагадаємо, наприкінці квітня Дніпропетровська ОВА ухвалила рішення провести примусову евакуацію родин з дітьми в Межівській сільській територіальній громаді. Фронт до цієї території знаходиться трохи більше ніж за 10 км.