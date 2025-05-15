ППО вночі та вранці 15 травня збили 62 російських БПЛА

https://racurs.ua/ua/n206311-ppo-vnochi-ta-vranci-15-travnya-zbyly-62-rosiyskyh-bpla.html

Ракурс

У ніч на 15 травня противник атакував 110-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Станом на 8.00 підтверджено збиття 62 БпЛА на сході, півночі, заході та в центрі країни.

29 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Полтавщина, Київщина та Івано-Франківщина.

Про роботу ППО та збиті «шахеди» повідомляв голова Волинської ОВА Іван Рудницький та мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.