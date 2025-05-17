Смертельна пожежа сталася в Одеській області. Фото: ДСНС

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Смертельна пожежа сталася в Одеській області в суботу, 17 травня.

Двоє дітей загинули пожежі, яка виникла в господарчій споруді в селі Нові Маяки Березівського району. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій України повідомила у Telegram.

Зазначається, що тіла двох хлопчиків, 2018 та 2019 років народження, рятувальники виявили під час ліквідації займання. Пожежу їм вдалося локалізувати о 12.13, а повністю ліквідувати о 12.25. Обставини трагедії ще з’ясовуються.

Нагадаємо, 15 травня російські війська завдали удару безпілотниками по цивільній інфраструктурі Сумського району. Внаслідок атаки виникла пожежа великих масштабів, також було зруйновано будівлі та приміщення.

Рятувальники понад 12 годин гасили пожежу на площі 6 тис. кв. м, спричинену ворожим ударом. До боротьби з вогнем залучалися 65 фахівців і 17 одиниць техніки.