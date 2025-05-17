Армія рф просунулася біля Миролюбівки. Карта: DeepState

https://racurs.ua/ua/n206379-armiya-rf-prosunulasya-bilya-myrolubivky-na-donechchyni-deepstate.html

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Армія рф мала успіхи на деяких ділянках фронту на Донбасі.

Окупанти просунулися біля населеного пункту Миролюбівка на Покровському напрямку. Про це в Telegram17 травня повідомили аналітики DeepState й оновили мапу бойових дій. Також вони уточнили ситуацію біля Багатиря на Новопавлівському напрямку.

А напередодні в DeepState заявили про просування окупантів біля Розливу на Новопавлівському напрямку та у Новоолександрівці на Покровському напрямку.

У зведенні Генштабу ЗСУ за 17 травня поінформували, що з початку доби сталося 81 бойове зіткнення. Зокрема, на Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 23 штурми, а п’ять боєзіткнень ще тривають. А на Новопавлівському напрямку українські захисники зупинили дев’ять штурмових дій, ще три бої на даний час тривають.

Ще 12 разів росіяни пішли в атаку на Лиманському напрямку. Тривали бої на Харківському, Куп’янському, Краматорському, Торецькому напрямку та Оріхівському напрямках.

А в Курській області росії українські воїни за сьогодні відбили сім ворожих атак, ще один бій триває. Росіяни скинули на позиції ЗСУ п’ять КАБів та здійснили 119 артилерійських обстрілів.

Нагадаємо, 15 травня на фронті відбулося 165 бойових зіткнень. У зоні бойових дій найскладніша ситуація спостерігалася на Покровському напрямку, де відбулося 75 штурмів агресора. А на Новопавлівському напрямку ЗСУ зупинили 23 спроби ворога прорвати оборонні рубежі захисників.