Генштабі перевірить заяву комбата 47 бригади про «дебільні задачі» на Курському напрямку

Олександр Ширшин

https://racurs.ua/ua/n206395-genshtabi-pereviryt-zayavu-kombata-47-brygady-pro-debilni-zadachi-na-kurskomu-napryamku.html

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Командир батальйону 47-ї ОМБр Олександр Ширшин 18 травня звинуватив командування в «дебільних задачах» й «тупорилій втраті людей» у Курській області. Бригада виконує задачі там з осені 2024 року.

Дякую Генштаб, сподіваюся ваші діти теж будуть в піхоті і виконувати ваші задачі, — додав він.

Сьогодні Генеральний штаб відреагував на цю заяву, пообіцявши провести розслідування та ухвалити відповідні рішення.

Детально буде проаналізовано накази та розпорядження, що надходили з різних рівнів військового управління, на предмет доцільності прийнятих рішень у бойовій обстановці, що склалася, — відповіли в Генеральному штабі ЗСУ.

Ширшин став командиром батальйону 47 бригади у липні 2024 року. За словами Ширшина, командування бригади надає безглузді задачі, які приводять до провалів на Курському напрямку та втраті людей.

Що відомо про командира

Ширшин — інтелектуальна та освічена людина, його випадкове фронтове фото як він читає в окопі книгу філософа Тімоті Снайдера у 22-му році обійшло увесь світ. Ширшин захищає Україну з перших днів повномасштабного вторгнення, він пішов на війну у 80-ї десантно-штурмову бригаду, став командиром взводу. Згодом став командиром роти 47-ї механізованої бригади. Показав себе справжнім лідером під час наступальної операції на запорізському напрямку у 2023-му. Саме його рота кілька місяців прориваючи в лоб потужну та підготовлену оборону ворога, однією з перших прорвалась до Роботіне, тому що командир роти завжди був з людьми та часто сам брав участь у штурмах та бився з усіма на передовій. Це роту Ширшина можна побачити у фільмі Олега Сенцова «Реал».

За бойові заслуги Ширшин був призначений на посаду заступника командира, а потім і командира 1-го механізованого батальйону 47-ї бригади, у боях під Авдіївкою та на Курщині показав себе з найкращої сторони.

Ширшин завжди особисто опікувався евакуацію поранених та загиблих, робив усе для зменшення втрат, за що користувався та користується великою повагою у своїх бійців. Для нього життя людей та виконання ризикованих бойових завдань — це не слова, це вчинки, які він виконував не один раз. Тож якщо він поставив питання різко — значить має на це моральне право.