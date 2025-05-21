Болховський завод імпортував західні технології. Фото: соцмережі

https://racurs.ua/ua/n206465-genshtab-pidtverdyv-urajennya-bolhivskogo-zavodu-v-rosiyi.html

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Болхівський завод напівпровідникових приладів в Орловській області рф був атакований у ніч на 21 травня.

По ворожій цілі відпрацювали Сили безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. Підтверджено досягнення району цілі десятьма одиницями БпЛА. Зафіксовано пожежу. Детальна інформація щодо наслідків ураження об'єкту уточнюється. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Telegram.

Зазначається, що це одне з провідних підприємств російської федерації в галузі розробки та виробництва напівпровідникових пристроїв і компонентів. Основними напрямками діяльності є виробництво напівпровідникових приладів, мікроелектроніки, силової електроніки, діодів та діодних збірок, мікросхем для імпульсних джерел живлення, оптоелектронних комутаторів, сервоприводів.

Болхівський завод постачає продукцію до щонайменше 19 підприємств воєнно-промислового комплексу росії, пов’язаних з виробництвом зокрема літаків компанії «Сухой», ракет «Іскандер» та «Кинджал». Крім того, попри санкції завод щорічно виробляє майже 3 млн приладів, а працює на ньому близько 700 осіб.

Як поінформував керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, це підприємство виготовляє мікросхеми, які використовуються в:

танках Т-72Б3, Т-90М;

самохідних гаубицях;

ракетах «Іскандер» та Х-101;

системах РЕБ «Красуха» і «Житель»;

тактичних засобах зв’язку армійського рівня.

Нагадаємо, в ніч на 21 травня БпЛА атакували місто Болхов в Орловській області росії, а головною ціллю дронів, ймовірно, став Болховський завод із виробництва напівпровідникових приладів. Це підприємство виготовляє електроніку для радіоелектронних приладів. Також на заводі випускають мікросхеми, напівпровідники та «вічні батарейки».