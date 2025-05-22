Місце вбивства Андрія Портнова. Фото:

https://racurs.ua/ua/n206506-vbyvstvo-portnova-ispanska-policiya-rozshukuie-troh-osib.html

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Троє осіб можуть бути причетними до вбивства екс-заступника Адміністрації президента України Андрія Портнова.

Іспанська поліція вважає, що один із них був стрілком, а інші двоє — спільниками. Перші результати розслідування свідчать про те, що кілер здійснив щонайменше дев’ять пострілів, оскільки на місці злочину знайшли дев’ять гільз. Однак наразі невідомо, скільки саме куль влучили в жертву, але злочинець спустошив більшу частину магазину використовуваної зброї. Про це повідомило видання EFE із посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Наразі поліцейські аналізують відео з камер відеоспостереження, які встановлені поблизу місця злочину. Також вони вважають, що спільники кілера повинні були забезпечити втечу в бік Каса-де-Кампо-де-Мадрид — великого лісового масиву.

Сьогодні працівники судмедекспертизи приступили до розтину тіла Портнова. Попередній звіт фахівців ще не готовий.

Нагадаємо, екс-заступника Адміністрації президента України Андрія Портнова застрелили 21 травня в місті Посуело-де-Аларкон. У нього стріляли декілька разів, коли він збирався сісти в автомобіль після того, як відвіз своїх дітей до школи. Кілька людей вистрілили йому в спину і в голову, а потім зникли з місця події в лісосмузі.

Іспанські ЗМІ писали, що Портнова вбили професійні кілери. Нападників було двоє або троє, було п’ять пострілів, що призвели до поранень у груди, шию та голову портнова, останнє з яких стало смертельним. Поліція шукає злочинців, розглядаючи мотиви боргів або політичних причин.

Джерело: EFE