Туск вважає держзрадою слова кандидата в президенти Навроцького про те, що він не пустить Україну в НАТО

https://racurs.ua/ua/n206510-tusk-vvajaie-derjzradou-slova-kandydata-v-prezydenty-navrockogo-pro-te-scho-vin-ne-pustyt.html

Ракурс

Прем'єр Польщі Дональд Туск вважає держзрадою слова кандидата в президенти Кароля Навроцького про те, що він не пустить Україну в НАТО.

За словами Туска, «це один із найбільших скандалів цієї кампанії».

У Польщі 18 травня відбувся перший тур виборів президента. У другий тур вийшли представник провладної «Громадянської коаліції» Рафал Тшасковський та незалежний кандидат Кароль Навроцький, якого підтримувала опозиційна партія «Право і справедливість».

Тшасковський підтримує Україну, а також виступає за членство України в ЄС і НАТО. Навроцький раніше заявляв, що не бачить майбутнього для України ані в Євросоюзі, ані в НАТО, допоки Київ не відповість «за волинський злочин», маючи на увазі Волинську трагедію.

Сьогодні дискусія щодо вступу України до НАТО є абсолютно безпідставною. Вступ України до НАТО поставить весь Північноатлантичний альянс у стан війни з Російською Федерацією, — наголосив Навроцький.

Він також підкреслив, що не дозволить відправляти польських солдатів на територію України. Після цього він підписав відповідну декларацію, яка містила обидва пункти.

Другий тур виборів президента Польщі пройде 1 червня. Опонент Навроцького — представник провладної «Громадянської коаліції» Рафал Тшасковський.