Українофоб Бардаш доспівався до 10 років увʼязнення з конфіскацією майна

https://racurs.ua/ua/n206515-ukrayinofob-bardash-dospivavsya-do-10-rokiv-uv-yaznennya-z-konfiskaciieu-mayna.html

Ракурс

Продюсера Юрія Бардаша в Україні засудили до 10 років за підтримку російського вторгнення.

Суд встановив, що продюсер публічно висловлював українофобські наративи та негативне ставлення до українського народу, підтримував російську агресію проти України.

Зокрема, він давав інтерв’ю із закликами до насильницького повалення конституційного ладу України, а також у соцмережах публікував матеріали та проводив прямі трансляції, що виправдовували збройну агресію рф проти України.

Вінницький міський суд визнав продюсера, співака та хореографа винним за:

ч. 2 статті 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу);

ч. 1, 2 статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

статтею 436 (пропаганда війни);

ч. 1, 3 статті 436−2 (заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників) КК України.

У 2015 році Бардаш отримав російський паспорт. У 2022-му закликав Україну до капітуляції і заявив, що йому не шкода українців.

Наразі зрадник переховуються від слідства у росії. У квітні щодо нього ввели санкції РНБО.